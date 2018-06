Troppi 10 anni per due furti: in Appello ne bastano 4

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZATREVISO La Corte d'Appello di Venezia ha ridotto in modo consistente la condanna a un ladruncolo arrestato nel 2017. I giudici, accogliendo le motivazioni contenute nell'istanza di patteggiamento presentata dall'avvocato Alessandra Nava, hanno drasticamente ridimensionato la durissima condanna che il giudice Angelo Mascolo aveva inflitto in abbreviato ad un polacco 28enne accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale: 15 anni di reclusione che, scontati di un terzo per i benefici del rito, erano diventati 10 anni di galera....