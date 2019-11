«Tanti vicini, ma nessuno ha visto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOTREVISO «Va bene avere più pattuglie, ma non è nemmeno possibile averne una davanti a ogni condominio. Servirebbero forse più telecamere lungo le strade. Ma quello che invece ci vorrebbe è un sempre maggiore aiuto tra i cittadini: se uno alle 19,15 si introduce in un appartamento da una finestra, dovrebbe correre più rischi di essere visto». Gian Paolo Gobbo, nonostante il tono rassicurante e l'atteggiamento sicuro di sempre, è in realtà ancora scosso dal furto subito giovedì sera. Un colpo messo a segno da ladri...