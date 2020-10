IL CAOS

TREVISO Ha reso necessaria la chiusura di un tratto dell'autostrada A27 per circa due ore l'incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Inevitabili i disagi al traffico, con la formazione di qualche chilometro di coda e il congestionamento delle principali arterie secondarie circostanti nella parte est del capoluogo. L'investimento del 79enne è avvenuto lungo la carreggiata nord in direzione di Belluno, tra i caselli di Treviso Sud e Treviso Nord e dalle 17.30, il tratto è stato del tutto interdetto. Nell'immediato si sono formati circa due chilometri di code, andate ad allungarsi nei minuti successivi. Il personale della Direzione nono tronco di Udine di Autostrade per l'Italia, gestore della tratta, ha istituito l'uscita obbligatoria a Treviso Sud. Di conseguenza alcuni rallentamenti si sono patiti lungo la tangenziale di Treviso e sulla Pontebbana, la via principale per poter raggiungere la zona di Conegliano sulla viabilità secondaria ma anche per poter rientrare al casello di Treviso Nord. Per questo anche all'uscita Treviso Sud nella carreggiata opposta si sono registrate alcune code, andate però smaltendosi in breve tempo. Poco prima delle 19 i veicoli rimasti paralizzati nel tratto chiuso, in prossimità dell'incidente, sono stati fatti defluire sulla corsia di sorpasso mentre la carreggiata nord rimaneva interdetta. La riapertura completa e il ripristino totale della viabilità sono avvenuti alle 19.45, quando i mezzi incidentati sono stati rimossi e i rilievi da parte della polizia stradale sono giunti al termine. A quel punto il flusso di automobili e camion provenienti da Venezia e diretti verso Belluno è stato riammesso su tutta la tratta e nel giro di mezz'ora il traffico è tornato a scorrere in modo regolare.

