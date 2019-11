Soldati contro i ladri il prefetto: si può fare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO Un altro fine settimana sotto assedio. La Marca è attraversata in lungo e in largo da bande di ladri, o anche semplicemente da ladruncoli solitari. Si mettono in moto dopo il tramonto, trafficano con porte e finestre a ridosso dell'ora di cena o subito dopo. La maggior parte delle volte se ne vanno via con qualcosa in mano e dopo aver messo sotto sopra intere abitazioni; in altre occasioni il colpo fallisce per svariati motivi e i ladri sono costretti anche a fughe precipitose. Il fatto comunque è incontestabile: quella...