Sfera Benetton addobbata Genty: «Pare un lampadario»

LA DISCUSSIONE TREVISO «Assisto meravigliato e allarmato al nuovo stupro in atto contro la cultura trevigiana. La sfera di Benetton, opera d'arte conosciuta in tutto il mondo, è stata trasformata in un lampadario. Mi chiedo chi abbia potuto autorizzare una cosa del genere». E questa volta la bordata, ma di quelle pesanti, arriva direttamente da Giancarlo Gentilini, Sceriffo ad honorem, ex sindaco e grillo parlante del centrodestra. Prendendo la parola in consiglio comunale non ha avuto alcun timore nel puntare il dito contro la giunta. E...