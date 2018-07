Sempre al telefono, anche in auto aumentano le multe e i controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOTREVISO Più che le telefonate gli sms. O per meglio dire, i messaggi su WhatsApp che tempestano il cellulare ad ogni ora del giorno e della notte, facendolo suonare all'impazzata. Inevitabile che sia così anche quando ci si mette al volante. Ma è nell'attimo di secondo in cui si distoglie lo sguardo dalla strada per posare gli occhi sullo schermo, che si rischia grosso. Può succedere di tutto in una manciata di istanti che durano il tempo di un battito d'ali di colibrì: un pedone che attraversa la strada, la macchina di fronte...