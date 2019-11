Salgareda, caccia al rifugio del boss «Messina Denaro è stato da noi?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REPORTAGESALGAREDA «Qui di gente ne gira tanta, vai a sapere chi c'è o non c'è». Claudio Castelvini si strofina le mani sulla traversina da cuoco. Esce dalla cucina dell'albergo-ristorante Montagnola di Campo di Pietra, frazione di Salgareda. Ha appena letto su Il Gazzettino che, forse a non molta distanza da lui, per un certo periodo si è nascosto il boss dei boss, Corrado Messina Denaro, il capo della mafia dopo l'uscita di scena di Totò Riina. Notizia che, a Salgareda, si è diffusa come un lampo. Ne parlano tutti. «Ospitato in...