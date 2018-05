Riciclavano milioni: trevigiana agli arresti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTARONCADE C'è anche una donna trevigiana tra le 5 persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Padova per il reato di riciclaggio internazionale. Si tratta di una 36enne originaria di Roncade, Silvia Moro, compagna del 59enne sandonatese Alberto Vazzoler, ex odontoiatra con la passione per il web e l'alta finanza. La coppia, assieme ad altri tre soggetti residenti all'estero, è accusata di aver ripulito per conto di decine di imprenditori italiani e svizzeri la bellezza di 46 milioni di euro. Soldi trasferiti dall'Italia alla...