IL CASOTREVISO Sono in sette e, da lunedì, tutte le mattine, stazionano davanti all'ingresso della Prefettura in attesa che qualcuno gli dica cosa fare o dove andare. Sono giovani, tutti al di sotto dei trent'anni, e arrivano dalla regione indiana del Kashmir. Non hanno permesso di soggiorno, soldi, niente. Dicono di essere giunti in Italia in treno da circa un mese. Senza una meta, un lavoro o un posto dove andare. Si muovono sempre...