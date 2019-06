Profilassi antibiotica per gli impiegati: «Nessun sintomo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICOVEROTREVISO È immediatamente scattata la profilassi antibiotica anti-antrace per le sette persone, cinque dipendenti del Comune e due stagisti minorenni, entrate in contatto con la polvere bianca sospetta contenuta nella lettera indirizzata al sindaco Mario Conte. Ieri mattina sono stati trasferiti nell'unità di Malattie infettive del Ca' Foncello. Nessuno di loro presentava sintomi particolari. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno deciso di dimettere tutti. Sono tornati a casa, ma restano in osservazione domiciliare. Nelle...