Palio dei Mezzadri, Borgo Ruga trionfa per la decima volta

PONZANOUn Borgo Ruga da dieci e lode si porta a casa il Palio dei 30 anni. Ieri la contrada cannibale ha vinto il Palio dei Mezzadri per la decima volta consecutiva. Stavolta non è stata un'agile cavalcata. C'è stato fino all'ultimo un testa a testa con la contrada Capitel, che ha avuto la forza di conquistare l'Antico giro della Marchesa, cioè la gara simbolo. Ma non è bastato. La regolarità del Borgo Ruga non ha perdonato. E grazie al jolly giocato in modo saggio, alla fine pur per un soffio è arrivato l'ennesimo trionfo della squadra...