«Non può ripetere il reato», Franzin scarcerato

Da ieri pomeriggio Antonello Franzin, ex titolare della concessionaria Nuova Capital Auto di Quinto di Treviso, è un uomo libero. Dopo il ricorso in Cassazione presentato del suo legale, l'avvocato Gian Piero Biancolella del Foro di Milano, il Tribunale del Riesame, chiamato a riconsiderare l'istanza per l'annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha confermato le valutazioni della Suprema Corte e decidendo per la scarcerazione del 57enne, accusato di estorsione aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosa per aver...