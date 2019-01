Mazzoli: «Normale turnover, il resto sono chiacchiere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FUORI DAL COROTREVISO (ef) «Il disagio di piazza Borsa è un falso problema. Non è vero che il commercio qui sta morendo». Stefano Mazzoli, commerciante e referente Ascom per il settore abbigliamento, è disturbato dalle analisi sul quadrante piazza Borsa. «A soffrire non è la piazza, semmai sono le grandi catene». Mazzoli nella chiusura di Furla e in quella, paventata, di Stefanel ravvisa prima di tutto la riorganizzazione di alcuni brand. «Non a caso stiamo parlando di due monomarca. Uno afflitto da problemi alla produzione, del...