Mancano volontari, salta la sagra a S. Maria del Rovere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONETREVISO Storica sagra di Sant'Anna, a Santa Maria del Rovere, cancellata. O meglio, sospesa per quest'anno, per mancanza di volontari. L'annuncio sulla bacheca fuori dalla chiesa di uno dei quartieri più popolosi e più attivi di Treviso è subito stata ripresa sui social, tra lo sconcerto generale di chi la frequentava da tanti anni. Una delle ultime sagre alle porte della città, in cui evidentemente erano molti di più quelli che andavano a sedersi ai tavoli, di quelli che invece cucinavano e servivano i piatti della...