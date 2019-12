CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PROPOSTETREVISO Oggi in città inizia ufficialmente il Natale. Con una cerimonia spettacolare per illuminare d'incanto il Natale e trasmettere il calore e la solidarietà della comunità trevigiana, alle 17, in piazza dei Signori si accenderà l'albero monumentale. Istituzioni, autorità, forze di primo soccorso e cittadini si riuniranno, infatti, intorno all'abete di 17 metri donato come da tradizione dal Comune di Brunico e addobbato da Coin con il supporto di EDG Enzo De Gasperi e Hausbrandt con oltre 100mila micro led, illuminate da...