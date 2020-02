LE CONTROMISURE

TREVISO Nei prossimi giorni, a supporto dell'attività degli ospedali saranno installate, nei nosocomi di Treviso, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna e Castelfranco, le tende attrezzate volute dalla Regione per far fronte a varie possibili necessità legate all'emergenza in corso.

«Saranno tutte installate entro questa settimana sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi . Saranno collocate, per evidenti ragioni di comodità e contiguità, a ridosso dei Pronto Soccorso e potranno essere utilizzate sia le attività di screening dei pazienti con sintomatologia riconducibile al coronavirus sia per altre necessità che dovessero eventualmente verificarsi».

Una misura dettata da esigenze di tipo organizzativo. «Avranno il vantaggio di alleggerire la pressione sulla strutture ospedaliere, in primis il Pronto Soccorso e Malattie Infettive, in relazione alle attività non direttamente connesse alle specifiche attività di reparto, quali ad esempio l'effettuazione di tamponi».

NUMERO DEDICATO

Sono state circa duecento le telefonate ricevute nelle prime 24 ore di attività dal numero dedicato all'emergenza coronavirus dell'Ulss 2. Il numero 0422.323888, che affianca quello Regionale e quello Ministeriale al fine di dare risposte a dubbi e preoccupazioni dei cittadini, è stato attivato ieri mattina alle 08.00. IL 90% delle persone che hanno chiamato hanno chiesto informazioni o espresso preoccupazioni cui hanno dato risposta le assistenti sanitarie. Il 10% ha richiesto, invece, una valutazione di secondo livello da parte del medico igienista.

Accanto al numero l'Ulss 2 ha attivato, da ieri, anche una mail dedicata coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it, cui possono scrivere tutti coloro che devono esporre problematiche più complesse. Si ricorda che sono attivi anche i numeri 1500 a livello nazionale e 800.462340 a livello regionale.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA