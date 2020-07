LE AGEVOLAZIONI

TREVISO Un accordo per aiutare le imprese a ottenere i prestiti garantiti dallo Stato permettendo così, con azioni concrete, una reale ripresa del tessuto economico locale dopo il durissimo colpo sferrato dall'emergenza Covid e dal conseguente lockdown. È l'obiettivo dell'accordo siglato da Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso e Banco Bpm, che permetterà alla prima di supportare gli imprenditori trevigiani nella presentazione delle domande all'istituto di credito per snellire pratiche e tempistiche burocratiche nell'accesso al credito.

DUE RUOLI, UN INTERESSE

Nell'intesa appena avviata, Assindustria si assumerà il compito di aiutare le aziende a tutto tondo. A richiedere e ottenere i prestiti in primis, supportando le imprese in tutte le fasi dall'interpretazione delle norme ministeriali in materia finanziaria all'attenta analisi del fabbisogno economico fino alla cura di tutta la documentazione da presentare. Contemporaneamente Bpm lavorerà per sveltire i tempi fino ad avvenuta erogazione degli aiuti previsti dal decreto Rilancio. Un'operazione che prevede anche la possibilità di accedere a forme di prefinanziamento o di finanziamento ponte con tassi di interesse e spese agevolati.

RIPRESA PER TUTTI

«Tutti gli indicatori economici prevedono un anno di grande difficoltà per le imprese -commentano i vertici di Assindustria, Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco-. Bisogna lavorare insieme affinché alle aziende arrivi subito la liquidità necessaria a sostenersi, per cogliere ogni opportunità di mercato e ripartire con nuove iniziative». «Si tratta di un accordo importante per il nostro territorio aggiunge Leonardo Rigo, responsabile della Direzione territoriale Verona e Nord Est di Bpm, che dimostra la vicinanza e le azioni concrete che la banca attua per dare continuità reale a quei valori che hanno da sempre contraddistinto il rapporto del nostro gruppo con il locale dando sostegno a tutte le imprese, grandi o piccole che siano. Siamo convinti che iniziative di questo tipo siano fondamentali per poter uscire presto e tutti insieme da questo momento di difficoltà».

