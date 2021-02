L'IMPRESA

VEDELAGO Solo la pandemia poteva incoronare le pantofole come oggetto del desiderio. Ampiamente sostituite ai tacchi, seconde solo alle sneakers, sono anche diventate occasione di rilancio per un'azienda trevigiana. Mesi in casa: e la ricerca della comodità surclassa lo stile. Ma i riflettori si accendono sugli oggetti domestici. Incluse le pantofole. E così Clara, che da anni ha scelto di confezionare pantofole made in Italy, trova il suo punto di fuoco. Anche grazie all'e-commerce che consente di far arrivare le babbucce made in nordest in tutto il mondo. Con un 70% di incremento dato solo dalla vendita digitale. Al rinnovato interesse per le pantofole da casa, insomma, si lega lo sbarco essenziale sui canali digitali. E le pantofole trevigiane sono entrate nelle case di mezza Europa.

L'INTUIZIONE

LeClare è una pantofoleria trevigiana che coniuga la passione artigianale, una grande esperienza e materiali di qualità per produrre pantofole di grande pregio. L'azienda, con sede a Vedelago, ha un marchio registrato e vende, ad oggi, in tutta Europa e negli Stati Uniti. «Dopo una ricerca accurata ho conosciuto Growers Agency e il lavoro è decollato spiega la fondatrice Clara Perin . Nel 2020, l'anno della pandemia, abbiamo creato il nuovo e-commerce www.leclare.it: il sito e lo store Amazon vanno di pari passo: i risultati in un anno così difficile sono stati esorbitanti. Il 70% del fatturato è dato solo dalla vendita online». La creazione di una presenza del brand omogenea e in linea con la vision della marca ha permesso di raccontare i prodotti con maggior precisione e riuscendo a trasmetterne l'artigianalità. E i risultati riportano aumento delle vendite online del 43%. Le Clare ha svettato grazie a Marketplace Mentor, uno strumento utilizzato dalla 28enne Eleonora Calvi Parisetti e dalla società di consulenza da lei fondata, Growers Agency. Già fra i maggiori esperti di Amazon alle spalle due manuali sul vendere online editi da Hoepli -, Calvi Parisetti aiuta le imprese a far fruttare al massimo le possibilità di e-commerce.

POTENZIALITA' DEL WEB

«La pandemia ha reso ancor più serrata la concorrenza nella vendita online spiega . Ecco perché è fondamentale, oggi più che mai, sfruttare al massimo le potenzialità dei canali di vendita in Rete. Non basta più esserci, bisogna emergere. I casi di successo delle aziende che seguiamo sono uno spaccato di come Amazon sia un'opportunità davvero per tutti»

Elena Filini

