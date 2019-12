CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TENDENZATREVISO C'era una volta il matrimonio. Cala il numero delle nozze religiose nelle chiese della provincia di Treviso. Nel 2019 sono stati celebrati nelle parrocchie della diocesi 940 matrimoni, mentre 137 coppie si sono sposate sì in chiesa, ma in un'altra diocesi. Nel 2018 i matrimoni celebrati in tutta la diocesi erano stati 1.069. Di questi, 69 coppie sono convolate a nozze dopo il matrimonio civile. A pronunciare il loro sì davanti all'altare l'anno scorso ci sono state altre 151 coppie che però hanno scelto di celebrare in...