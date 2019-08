La sagra del riso compie cento anni: «Valori e tradizione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTA PONZANO I primi cento anni della Sagra del riso. Merlengo si prepara con eventi e con una pubblicazione voluta dalla parrocchia intitolata non a caso Tra risi...e sorrisi a vivere l'edizione del centenario della storica sagra dedicata al patrono della frazione San Bartolomeo. Cuochi ai fornelli, musica, ma anche l'occasione per pensare al senso più profondo di manifestazioni come queste, che in altre zone rischiano di sparire proprio per la mancanza di coinvolgimento, di volontari, di spirito di servizio.IL MONITO «Dobbiamo...