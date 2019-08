LA POLEMICA TREVISO «Abbiamo fatto fino a 120 coperti al giorno, richiamato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO «Abbiamo fatto fino a 120 coperti al giorno, richiamato personale. I turisti ci chiedevano di poter mangiare. Francamente le osterie hanno tenuto prevalentemente chiuso. Lavorare durante le vacanze sarà duro, ma ripaga decisamente». Aperta 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, l'Osteria Filodrammatici pare essere stata presa d'assalto nel mese di agosto. «In prevalenza stranieri, tedeschi, austriaci e olandesi- spiega Matteo Albani- e tutti ci dicevano la stessa cosa: non si trova un'osteria in cui mangiare, e noi non...