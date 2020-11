LA NOVITÀ

TREVISO «Sicuramente non siamo i primi a proporre una Gift Card. Ma di sicuro siamo la prima amministrazione pubblica a utilizzarla per mettere in rete le attività commerciali della propria città. E quando arriviamo primi, diciamocelo con orgoglio». Il sindaco Mario Conte sorride mentre presenta l'ultima trovata per aiutare il commercio cittadino: una carta acquistabile online, una sorta di prepagata, che può essere spesa nei negozi convenzionati della città usufruendo di sconti che andranno dal 5% in su. Si tratta dell'ennesimo salvagente gettato da Ca' Sugana a un mondo del commercio sempre più in difficoltà.

COME FUNZIONA

«Il meccanismo alla base di questa carta è molto semplice - spiega il vicesindaco Andrea De Checchi - chi intende acquistarla, per regalarla o per se stesso, non deve fare altro che collegarsi al portale web trevisoperte.it, selezionare l'importo desiderato, da 10 euro in su, pagando con la propria carta di credito. Poi si dovrà inserire l'indirizzo mail della persona a cui la si vuole regalare, oppure il proprio, e spedirla». Per utilizzare la Gift Card si potrà utilizzare un'apposita App, oppure stampare il voucher. A quel punto non resterà che andare in uno dei negozi convenzionati e utilizzare il credito.

SUCCESSO

«Si potrà scaricare e utilizzare La Gift Card dal primo dicembre al 28 febbraio - continua De Checchi - ma non escludiamo di rendere questa iniziativa permanente. In poco più di un giorno hanno già aderito 91 esercizi commerciali cittadini e, ricordo, questa iniziativa è valida solo all'interno del territorio comunale. È esclusa la grande distribuzione, ma non i grandi marchi presenti da noi grazie agli sforzi di tanti imprenditori». Le 91 attività che hanno aderito spaziano dall'abbigliamento, all'oggettistica, alla ristorazione, agli alberghi, ai fioristi: «In realtà c'è un po' di tutto - spiega Conte - e vogliamo che siano sempre di più negozi e attività commerciali coinvolte in questa rete. E penso anche alle tante eccellenze che abbiamo nei quartieri. E presto sarà anche possibile comprare servizi, come biglietti del teatro o dei musei cittadini». Le potenzialità sono molte, come ribadisce De Checchi: «I commercianti avranno il vantaggio di usufruire della promozione garantita dal Comune (che spenderà circa 20mila euro ndr), oltre che di arrivare a fasce di clientela che magari prima non avrebbero potuto raggiungere. Chi aderisce dovrà però garantire uno sconto del 5% su quanto acquistato con la Gift Card valutato, ovviamente, sull'importo caricato».

IL REGISTA

A mettere in pratica quanto immaginato da De Checchi e Conte è stato Michele Bianco, manager incaricato di rilanciare il commercio in città: «Questa iniziativa rappresenta un esperimento unico nel panorama nazionale - ricorda - si tratta di una modalità di acquisto on-life, a metà tra l'acquisto in presenza e quello online. Qui si prende la carta collegandosi con un portale e la si spende andando fisicamente nei negozi». A sostenere l'iniziativa è Centro Marca Banca mentre tutte le categorie hanno apprezzato lo sforzo. «I negozi aderenti - continua Bianco - avranno la strumentazione necessaria per gestire il pagamento con la carta». Chiude De Checchi: «Il nostro auspicio è che siano tantissimi i trevigiani che decideranno di utilizzare, e regalare, la Gift Card. Così come speriamo che entrino nella nostra rete quanti più esercizi commerciali possibili in modo da poter comprare con questo sistema una vasta tipologia di prodotti. Tante amministrazioni, in questo periodo, invitano a comprare nei negozi del territorio per aiutare l'economia locale a fronteggiare la crisi. Noi andiamo oltre a questo invito. Diamo anche lo strumento per poterlo concretizzare. E siamo i primi amministratori a farlo».

