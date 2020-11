LA CAMPAGNA

TREVISO Posti per i bimbi esauriti. Gli appuntamenti per il vaccino antinfluenzale messi in calendario dall'Usl della Marca per il mese di dicembre sono stati subito tutti occupati. I cittadini che negli ultimi giorni hanno provato a prenotare l'iniezione si sono sentiti dire che non c'erano più disponibilità. L'antinfluenzale scarseggia. E le famiglie che non sono ancora riuscite a fissare un appuntamento per i loro figli dovranno attendere l'arrivo delle nuove dosi, previsto per la metà di dicembre. Attraverso i pediatri, resta garantita la vaccinazione dei bambini con patologie a rischio. Per il resto non rimane che attendere. Gli adulti, invece, potranno ancora fare riferimento ai medici di famiglia. «Consegneremo ai medici di medicina generale le oltre 11mila dosi attualmente a disposizione, così come abbiamo distribuito ai pediatri quello che ci rimaneva di Vaxigrip fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca gli adulti possono quindi rivolgersi ai medici di famiglia che avranno a disposizione tutte le dosi necessarie. Mentre i bambini che non hanno già fissato una prenotazione devono attendere ancora una nuova fornitura di vaccino pediatrico a metà dicembre. È invece garantita la vaccinazione per i bambini con patologie, effettuata dai loro pediatri».

I NUMERI

La prima campagna antinfluenzale organizzata in epoca coronavirus è stata la più imponente di sempre. L'azienda sanitaria trevigiana ha acquistato 210mila dosi di vaccino. Il 50 per cento in più rispetto all'anno scorso. I cittadini sono stati invitati a vaccinarsi contro l'influenza stagionale per ridurre la possibilità di sviluppare sintomi sovrapponibili a quelli dati dall'infezione da Covid-19. Di conseguenza la richiesta è salita alle stelle. E non è stato possibile rispondere subito a tutti. Nella prima fase, i medici di famiglia hanno vaccinato oltre 120mila persone, tra gli over 65 e quelle con patologie a rischio. Poi è stata distribuita un'altra tranche. Tra il 7, il 14 e il 21 novembre, di seguito, la stessa Usl ha organizzato le sedute vaccinali per le persone tra i 60 e i 64 anni in otto sedi distribuite nel territorio. Precisamente al Sant'Artemio a Treviso; Palapace a Cornuda; Casa Riese a Riese; Palacicogna a Ponzano; palazzetto De Vidi a San Biagio; ex Foro Boario a Oderzo; ex biblioteca a Susegana; palestra Pontavai a Vittorio Veneto. Il calendario prevede che a dicembre tocchi al resto della popolazione non rientrante nelle categorie a rischio. «Nel caso di disponibilità di vaccino, saranno organizzate delle sedute dal servizio Igiene e sanità pubblica», avevano premesso dall'azienda sanitaria. E adesso il nodo è venuto al pettine. «Nel frattempo abbiamo consegnato i vaccini ai medici di famiglia e ai pediatri sottolinea il direttore generale abbiamo coperto tutti i Ceod (i centri occupazionali diurni per persone con disabilità, ndr) e forse riusciremo a vaccinare, oltre al personale sanitario, anche le forze dell'ordine».

IL SUPPORTO

Ora si attende la nuova fornitura di antinfluenzale, che in teoria sarà l'ultima. Per quanto riguarda i pediatri di libera scelta, a breve inizieranno a fare i tamponi rapidi per il coronavirus sui bambini nei loro ambulatori o nelle sedi alternative. Inizialmente ogni specialista riceverà 40 test da usare da qui alla fine dell'anno. Di seguito ne arriveranno altri. Così i bambini non dovranno più per forza rivolgersi ai dieci Covid Point allestiti dall'azienda sanitaria in tutta la provincia. Il servizio funzionerà come quello dei medici di famiglia. Anzi, l'idea è di sfruttare proprio le stesse strutture. «Abbiamo chiesto ai sindaci di mettere a disposizione degli spazi come hanno fatto con i medici di base conclude Benazzi potrebbero anche essere direttamente gli stessi, differenziando gli orari». E così il servizio sarebbe completo.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA