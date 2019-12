«L'Islam è contro ogni forma d'odio e chi usa violenza è solo un animale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COMUNITA' ISLAMICATREVISO «La religione islamica è contraria a qualsiasi forma di violenza e di odio. Ancora di più nei confronti delle donne: prima di morire, il Profeta si è raccomandato di trattarle sempre bene. È questa la massima da seguire. Vuol dire anche non imporre loro comportamenti o modi di vestire. Una persona che picchia una donna non è più un essere umano, ma diventa un animale». Tanji Bouchaib, riferimento della federazione regionale islamica del Veneto, usa toni a dir poco netti pur non entrando nei dettagli del...