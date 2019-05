CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO «Ci sono sei comuni che vanno alle elezioni con una sola lista. Spero che il quorum venga raggiunto dappertutto perché, diciamocelo, in organico non ho sei commissari da mandare». Il prefetto Maria Rosaria Laganà lo dice scherzando, ma neanche troppo. Il proliferare del candidato unico è tra i tratti caratterizzanti delle elezioni amministrative in programma domenica. Da qualunque prospettiva lo si osservi non è un bel dato, evidenzia che qualche falla da tamponare c'è. Il prefetto, nella sua analisi fatta durante la...