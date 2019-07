CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGATOPIEVE DI SOLIGO «Non ho mai fatto nulla di male, la comunità mi conosce, non capisco perché mi stiano trattando così. Il bastone? Lo usavo per richiamare l'attenzione, non per dare delle botte». L'imam Faruk Omar ora si trova a Mestre, ospite da alcuni conoscenti. Da martedì scorso non può tornare nella sua casa di Pieve di Solito né tanto meno nella moschea del centro islamico di via Schiratti, dove stando alle indagini dei carabinieri avrebbe picchiato, schiaffeggiato e vessato i bambini che gli venivano affidati per le...