L'ALLARMETREVISO Sempre più spesso gli emissari della criminalità organizzata si presentano sotto le spoglie di rispettabili uomini d'affari. Ecco perché, per contrastare e prevenire infiltrazioni, è cruciale poter disporre anche di informazioni economiche su aziende e imprenditori da incrociare con i risultati delle investigazioni penali. È questo uno dei principali obiettivi del protocollo per la tutela della legalità sulle attività d'impresa siglato tra Camera di commercio, Prefettura (in rappresentanza delle forze dell'ordine) e...