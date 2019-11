In calo le ditte con sede sul territorio, aumentano le filiali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DEMOGRAFIATREVISO Meno negozi, ma più parrucchieri, lavanderie, laboratori per piccole riparazioni. Meno fabbriche, ma più strutture ricettive e ristoranti, studi professionali, società di consulenza e ricerca.La demografia delle imprese della Marca, nel terzo trimestre dell'anno, mostra andamenti diversificati e velocità non omogenee tra i vari settori.In generale, la periodica rilevazione curata dall'Ufficio studi della Camera di commercio ribadisce due tendenze, già in atto ormai da qualche tempo: nella Marca, al 30 settembre, si...