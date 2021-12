IL PROGETTO

TREVISO Lotta alla microcriminalità, al degrado urbano su tutto il territorio comunale, dal centro storico alle periferie. Questo l'obiettivo che il Ca' Sugana si è prefissata implementando il sistema integrato della videosorveglianza attraverso l'installazione di 20 nuove telecamere fisse e Targa System nelle aree più sensibili del capoluogo.

LA MAPPA

Proprio per questo in questi giorni, a spese del Comune, si sta procedendo al collegamento in fibra ottica della sala radio della Questura. Un intervento che porterà ad un notevole miglioramento nella visualizzazione e nell'accesso all'archivio. Inoltre, verrà ampliato anche lo spazio del server della centrale di intervento, così da consentire l'archiviazione dei dati provenienti dalle nuove telecamere per sette giorni, come previsto dalla normativa. Per quanto invece riguarda l'ampliamento del sistema di videosorveglianza, le zone interessate dall'installazione di nuovi occhi tecnologici sono: a Santa Maria del Rovere l'area della movida in Fonderia (per reprimere eventuali risse, furti ed atti vandalici), Piazza Martiri di Belfiore, Via Gasparinetti e Via T. Salsa quali aree spesso soggette ad atti di microcriminalità e vandalismi; a Santa Bona i giardini di Via Francia e Strada Santa Bona Nuova; a Sant'Angelo Via Michelangelo e a San Giuseppe Viale Serenissima sia presso il CERD che la Dogana. Ulteriori telecamere compariranno poi lungo la Noalese nei pressi del parcheggio comunale all'aeroporto Canova, in Via Pindemonte all'ingresso della Caserma Serena e in centro storico dove ad essere interessate saranno Piazza Duomo, Piazza Trentin e il sottoportico di San Parisio.

IL TRAFFICO

Per quanto poi attiene ai nuovi impianti di lettura targhe, Ca' Sugana ha deciso di investire in Targa System da posizionare in alcune aree critiche della città. Nello specifico si tratta di: Viale Tasso lungo il PUT esterno (due telecamere, una per corsia di marcia); la rotatoria di Via Sarpi nella lottizzazione Col di Lana a Sant'Angelo (4 telecamere); la Noalese nei pressi dell'aeroporto; l'area del CERD e della Dogana a San Giuseppe, lungo Viale Serenissima; Via Pisa a Santa Bona e il bivio di Fiera in direzione Treviso (3 apparecchi tra Via Postumia, Viale IV Novembre e Via da Vinci. Anche in questo caso, per garantire il perfetto funzionamento degli apparati tecnologici, sarà realizzata una rete apposita in fibra ottica per il trasferimento dei dati in tempo reale. Ill progetto costerà oltre 453mila euro.

Brando Fioravanzi

