IL SERVIZIOTREVISO Tamponi rapidi a pagamento: da oggi si può prenotarli online. Ma non è l'unica novità sul fronte dei test per ottenere il Green pass: l'Usl, per fare fronte al picco di richieste legate la certificato verde obbligatorio per andare al lavoro, ha ampliato gli orari di apertura dei Covid Point e ha aperto un nuovo grande centro tamponi all'interno dell'Hub vaccinale dell'ex Maber di Villorba. «Con l'incremento di oltre...