IL RIENTROTREVISO «Finalmente torno a casa. Quando ho saputo della decisione del giudice mi sono sentito sollevato anche se dentro resta e resterà per sempre il peso per quello che è successo la notte del 7 giugno, l'incidente e la morte di una persona. E' qualche cosa che non riesco a togliermi dalla testa». Christian Barzan è rientrato nella sua abitazione di Quinto tra gli affetti familiari. L'INTERVENTODopo l'operazione al femore di dieci giorni fa il ragazzo è stato dimesso e così il letto in cui risposerà nelle prossime settimane...