IL PROGETTOTREVISO La facoltà di Medicina all'ex Distretto Militare: l'idea piace molto alla Regione, moltissimo al presidente Luca Zaia. E questo, oltre ad aprire scenari inaspettati, spiega anche molte cose, tra cui l'interesse dimostrato dall'Usl 2 per i progetti legati al grande complesso in riva al Sile. Lo stesso Zaia ammette: «Quella dell'ex Distretto Militare è un'opportunità che stiamo valutando». Di più non aggiunge ma il messaggio è chiaro: il governatore vede di buon occhio l'arrivo a Treviso di una facoltà non solo...