LA PROTESTATREVISO Il popolo no vax ora ha persino un inno. Una ballata cantata per la prima volta ieri pomeriggio in piazza dei Signori, dove per la quarta volta in tre settimane è andata in scena la protesta di chi, nonostante i morti, i contagi e le conseguenze drammatiche della pandemia, continua a rifiutare i provvedimenti messi in atto a tutela della salute pubblica. Niente mascherine e poco distanziamento ovviamente per le 600 persone...