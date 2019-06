CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOPIEVE DI SOLIGO Metti un manipolo di studenti intimoriti, il ripasso dell'ultimo momento, le schiene schiantate dai vocabolari e la tremarella. Tutti appollaiati davanti al portone d'ingresso, per rompere il ghiaccio alla tanto temuta maturità. E poi? Poi arriva lui, il Canal. E la tensione si scioglie in sorriso. E' accaduto stamattina davanti all'Isis Casagrande di Pieve di Soligo, dove il celebre influencer ha fatto la maturità nel 2005. Eccomi nel mio ex liceo con i ragazzi che stamattina hanno iniziato gli esami di...