IL COMMERCIOTREVISO Meno tre giorni all'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass per l'accesso ai locali pubblici. Dura la Confcommercio trevigiana: «Non discutiamo il merito, ma la modalità. Da Roma ancora nessuna informazione su chi dovrà controllare», sottolinea il presidente Federico Capraro. E intanto, nell'incertezza, le prenotazioni negli alberghi per la seconda metà di agosto rallentano. Una colossale scocciatura. Ma sempre...