Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVILLORBA «Ha fatto benissimo l'Usl 2 a disporre l'autopsia, che chiarirà le cause del decesso della signora». Bruno Di Daniel, dottore di Maserada segretario dello Snami di Treviso, interpellato per un parere sul decesso di Irma Dall'Acqua, la donna di 91 anni morta sabato al vax point di Villorba un'ora dopo aver ricevuto la seconda dose di Pfizer, invita alla prudenza: «Finché non avremo l'esito dell'esame non possiamo dire...