IL CASOTREVISO Vocazione turistica e abitudini da città residenziale: Treviso è davvero la Mecca dell'ospitalità? Un dibattito sempre acceso che riprende vigore in un agosto caratterizzato dai tanti turisti e dai tanti locali chiusi per ferie. Ma se un nome noto come Beppe Mora, non solo vignettista per il Fatto Quotidiano ma anche titolare dell'attività di famiglia alla Locanda San Tomaso, si lamenta per i troppi negozi e ristoranti in vacanza proprio nel periodo cruciale per il turismo, dall'altra c'è il sindaco Mario Conte che invita a...