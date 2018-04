«I negozi chiusi diventino garage»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOTREVISO Per rivitalizzare il centro storico di Treviso si sta facendo e si farà tutto il possibile. Sarebbe illusorio, però, pensare che in ogni via posa tornare lo sfavillio delle vetrine illuminate, complice anche il mutamento delle abitudini di consumo post crisi. E allora perchè non accettare che, in alcune aree, gli spazi abbandonino la loro vecchia vocazione commerciale, per riciclarsi in nuove funzioni? CAMBIAMENTIA fare professione di realismo è innanzitutto Paolo Camolei, assessore alle Attività produttive: «Bisogna...