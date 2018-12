CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI EVENTITREVISO Ieri pomeriggio, a San Lazzaro, l'accensione dell'ultimo albero con il sindaco e la Giunta. Sarà davvero un Natale di luce anche nei quartieri. Mai come quest'anno infatti, ogni area della città ha avuto l'orgoglio e l'attenzione di confezionare eventi in proprio per la feste. Un segnale chiaro: se da un lato a livello amministrativo si punta molto alle tradizioni patrie, con la via dei Presepi e gli alberi di luce, anche il territorio risponde con una rinnovata voglia di socialità dentro i confini della propria città. LA...