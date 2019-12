Girotto: «L'unico faro è la sicurezza di tutti i cittadini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(mf) «Sono state aggiunte ulteriori valutazioni che hanno portato il ministero alla decisione di rimandare il master plan del Canova alla commissione nazionale per la valutazione dell'impatto ambientale. Anche perché ora è composta da nuovi membri, che si sono insediati da poco. È stata fatta una valutazione politica legittima nel richiedere alla nuova commissione Via di valutare se è tutto a posto o meno». Gianni Girotto, senatore trevigiano del Movimento 5 Stelle, non ci gira attorno. Nell'ultimo periodo ha seguito da vicino la...