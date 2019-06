ESAMI AL VIA TREVISO «La mia maturità? Ne ho un ricordo bellissimo.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESAMI AL VIATREVISO «La mia maturità? Ne ho un ricordo bellissimo. Ma è facile dirlo quando gli esami sono passati». Canticchia Notte prima degli esami ( si, proprio quella di Venditti, che ognuno di noi ha ascoltato nelle interminabili studiate finali in cameretta) e fa il suo personale in bocca al lupo ai maturandi il sindaco Mario Conte. «Le ultime ore sono quelle in cui tremano le gambe. Però avete già fatto quello che potevate fare. Ora bisogna restare lucidi e cercare di dare il massimo. Senza eccessiva angoscia però. Con un po'...