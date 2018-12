Doping in palestra: processo vicino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCUSAPAESE Commerciavano e distribuivano sostanze dopanti a decine di abituali frequentatori delle palestre del Trevigiano e dell'Alta padovana. È un vasto traffico di sostanze nocive per la salute quello scoperto dai carabinieri del Nas in 4 anni di indagini. Ora si va in aula. Il pm Benedetto Roberti ha trasmesso infatti il voluminoso fascicolo all'ufficio del giudice dell'udienza preliminare per la fissazione del processo. La pubblica accusa chiede il rinvio a giudizio di Alessandro Dalla Zanna Vettori, 26 anni, di Paese, Michele...