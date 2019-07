Ciclista investito muore dopo 5 giorni, oggi l'addio a Casier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ADDIOTREVISO Era uscito prima di cena per una pedalata in bicicletta. E' stata l'ultima. Mentre attraversava l'incrocio fra via Sant'Osvaldo e via Callalta, a Fiera, un'auto lo ha centrato in pieno. Luciano Battistella, 61 anni, da quel brutto incidente non si è più ripreso. E dopo 5 giorni di agonia al Ca' Foncello di Treviso, il suo cuore si è fermato. Oggi Casier, paese di cui era originario, alle 10 gli tributerà un mesto saluto.Ma sul tappeto resta un problema viabilistico spesso poco considerato. Perchè l'incrocio a raso fra via...