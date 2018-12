Cenoni per le feste ora le parrocchie si finanziano così

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOTREVISO Le casse sono sempre più vuote. Anche gli offertori piangono. E così, per metterci una toppa, nelle parrocchie si organizzano cene di autofinanziamento per il Natale e anche veglioni di Capodanno. Le comunità che fanno da apripista sono quelle di Selvana e di Castagnole di Paese. Qui i volontari hanno organizzato un cenone di Capodanno con i fiocchi. La sala polifunzionale di via Zanella nel quartiere di Treviso può ospitare fino a 200 persone. Nel capannone della sagra di Castagnole si arriva invece a 300. L'obiettivo...