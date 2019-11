Castellana risparmiata: l'Avenale stavolta non fa paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TORRENTI CASTELFRANCO Se c'è una zona risparmiata quasi del tutto dalla temuta ondata di maltempo è stata la castellana. Già dalle prime luci dell'alba una task force formata da polizia locale, volontari della protezione civile e amministratori era al lavoro per presidiare le zone sensibili della città. Controlli che si sono intensificati soprattutto nella zona del Muson dei Sassi e dell'Avenale che, già in diverse occasioni avevano dato problemi con esondazioni rapidissime e improvvise. «Ma non ci sono state criticità da segnalare....