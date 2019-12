Bonifica conclusa, avanti con il nuovo Ca' Foncello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO TREVISO Un conto da 600mila euro. Tanto è costata la bonifica della discarica, contenente anche rifiuti con amianto, emersa a tre metri e mezzo di profondità accanto al pronto soccorso del Ca' Foncello durante i lavori per realizzare le fondazioni del nuovo monoblocco, il cuore della futura cittadella della salute. La pulizia ha bloccato il cantiere per quattro mesi. Ma adesso si è ripartiti. Il conto è stato pagato dall'Usl della Marca pescando direttamente dalle proprie casse. In aggiunta al project financing da 256 milioni di...