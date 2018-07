Bmw smontate: presa la banda che rubava e vendeva i pezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONETREVISO Erano specializzati nello scassinare e razziare pezzi di ricambio, soprattutto delle Bmw posteggiate nel centro storico di Treviso. Ben quattro i mezzi presi di mira nella sola nottata tra lunedì e martedì: tre Bmw 320 e una Bmw X5, posteggiate nel centro storico di Treviso tra cui via dei Mille, via Carlo Alberto e vicolo Biscaro. A bordo dei mezzi, a cui venivano mandati in frantumi i finestrini, venivano presi monitor, navigatori e altri sistemi multimediali oltre ad alcuni vestitini da bimbo. DUE GIOVANIAutori dei...