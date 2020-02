LA RICHIESTA

TREVISO Il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi, o un suo delegato, a relazionare in commissione o, meglio, in consiglio comunale. È la richiesta che parte dal capogruppo della Lega Riccardo Barbisan e sostenuta anche dai consiglieri Roberto Borsato, Giorgio Torresan e Massimo Zanon. Molto chiaro il testo della richiesta recapitata alla presidenza del consiglo: «Vista la gravità dell'epidemia denominata corona-virus (covid-2019) - scrivono i consiglieri - della continua apertura di focolai e casi nel mondo; del susseguirsi di notizie a volte contraddittorie tra loro; i sottoscritti consiglieri comunali chiedono la convocazione di una seduta consiliare urgente per affrontare il tema dell'epidemia corona virus. La richiesta è volta ad avere informazioni e a comprendere la gravità di tale epidemia, ed essere informati delle iniziative adottate dagli enti preposti al di prevenire la diffusione di detto virus. Chiediamo che i commissione venga a relazione l'Usl tramite i propri rappresentanti». «È necessario essere informati - spiega Barbisan - soprattutto in un periodo come questo, con tante notizie contrastanti. Vogliamo un ragguaglio sulla situazione nella nostra provincia, sui protocolli da seguire, sulle cose da dire ai cittadini che continuano a chiederci informazioni».

P. Cal.

