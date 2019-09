Basket, campo sistemato dai cittadini: primo tiro di Marcon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELFRANCOUn canestro che unisce due generazioni, quella dei big del basket castellano rappresentata da Franco Brusatin e quella dei giovani atleti di oggi. Tiro inaugurale del nuovo campetto di basket di via delle Querce anche del primo cittadino Stefano Marcon. «Sono sicuro che questo campetto aiuterà i nostri ragazzi a diventare più bravi e forti, imparando anche cose che in palestra non vengono insegnate», ha detto il presidente della pallacanestro Castelfranco 1952 Gianluca Pelloia durante il taglio del nastro avvenuto ieri...