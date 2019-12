«Affitti, porte chiuse a giovani e precari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Il problema è la partita Iva. Andrea B. ha 35 anni, una laurea in Storia dell'arte e Conservazione dei beni culturali, un master in Digital marketing, una collaborazione continuativa con un'affermata agenzia di comunicazione del centro storico e, di conseguenza, un reddito stabile. Ma è costretto a fare il pendolare da San Donà, dov'è nato, perché da più di sei mesi sta cercando invano un appartamento in affitto a Treviso. Ne ha già visitati una quindicina, ma al momento di firmare il contratto la risposta è stata sempre...